Scoperto libro inedito di Alcott, autrice di Piccole donne

(ANSA) - UDINE, 29 SET - S'intitola "L'amuleto d'ambra" il romanzo inedito di Louisa May Alcott scoperto negli Stati Uniti dall'americanista Daniela Daniele dell'Università di Udine, considerata la maggiore studiosa in Italia della celebre autrice di Piccole donne, uno tra i romanzi di formazione più conosciuti dell'Ottocento. L'opera inedita, scritta circa 150 anni fa, è stata tradotta e curata dalla stessa Daniele e pubblicata in anteprima mondiale per la collana "Raggi" della Elliot (Roma, 2022).

Docente di lingue e letterature anglo-americane, Daniele ha scoperto il manoscritto alla Houghton Library di Harvard, dov'era stata invitata a consultare l'archivio di Alcott. Il testo faceva parte di una raccolta di scritti, volumi e altro materiale depositati dalla moglie di un nipote dell'autrice nella sezione libri rari della biblioteca. Il romanzo, 150 pagine suddivise in quattro capitoli, è di difficile datazione, tuttavia Daniele ritiene sia stato composto in due fasi, prendendo spunto dal racconto del 1870, "La bella baiadera".

"L'amuleto d'ambra. Un racconto dell'India coloniale", come indica il sottotitolo scelto dalla scrittrice, è un romanzo che si apre a Delhi durante l'occupazione inglese. Qui avviene l'incontro tra un'indigena di rara bellezza e un ufficiale britannico catturato dai ribelli Sepoy.

Daniele è impegnata da oltre oltre trent'anni negli studi su Louisa May Alcott, autrice alla quale ha dedicato un Progetto di rilevante interesse dipartimentale (Prid) sostenuto dall'ateneo.

Nel 2019 ha organizzato al Centro studi americani di Roma il 13° incontro del Gruppo di lettura di letteratura ottocentesca dell'Associazione europea di studi americani (Eaas) sul tema "Love and Its Misfits in the Fiction of Louisa May Alcott".

Diverse le opere di Alcott che Daniele ha tradotto, ritradotto e curato, tra cui "Enigmi" (Ellliot, 2019) e "Mutevoli umori" (Bollati Boringhieri, 1995; Elliot, 2020). Tra i saggi dedicati all'autrice americana, "The Right Tone for the Hardest Moments: Louisa May Alcott 's New York Stories of Child Labor and Benevolence in the 1870s", per la rivista di studi americani, "Transatlantica" nel 2019. (ANSA).