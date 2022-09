Roma Storia Festival-Anteprima, apre Giardina e chiude Canfora

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Un viaggio nel tempo per raccontare "Il mondo a Roma" con i più autorevoli storici italiani in nove lezioni gratuite in tre giorni. Si inaugura il 30 settembre con Andrea Giardina, Andrea Carandini e Alessandro Barbero il 'Roma Storia Festival − Anteprima', ideato e progettato dagli Editori Laterza, fino al 2 ottobre a Piazza di Pietra, con il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma.

Sarà Giardina a raccontare "quando tutto inizia" nella sua lezione d'apertura alle 18.00. Se diciamo "storia di Roma", ci invita a riflettere Giardina, non sappiamo di quale storia esattamente si tratti: se della città intesa in senso stretto o di quella parte cospicua della superficie e della popolazione terrestre che per molti secoli fu sottoposta al suo dominio.

Roma era nel mondo e il mondo era a Roma, come percepiva chiunque, al tempo di Augusto o di Traiano, arrivasse nella città e camminasse per le sue strade. Carandini parlerà invece degli elementi che hanno fatto grande ed eterna l'architettura romana, di come Roma abbia rubato e copiato "architetture lontane", ma anche inventato soluzioni mai immaginate. Non si copiavano solamente le statue − assai ben studiate dagli archeologi − ma anche le architetture, rubando progetti soprattutto dall'Oriente ellenistico. E i cittadini più avveduti si sentivano così "cittadini del mondo", per citare Seneca.

Barbero ci porta alla notte di Natale dell'anno 800 quando Carlo Magno, il re dei Franchi, viene incoronato imperatore a San Pietro dal Papa Leone III. Una data di cui si parla ancora, un evento che simboleggia una nuova epoca nella storia d'Europa le cui conseguenze si avvertono ancora oggi.

Il percorso alla scoperta del mondo a Roma prosegue l'1 ottobre con Francesca Cenerini che approfondirà il ruolo della seducente, colta e ambiziosa Cleopatra nell'introdurre la cultura orientale nel cuore dell'Urbe. Amedeo Feniello si addentrerà negli aspetti meno noti dell'incursione saracena dell'846 che fece tremare Roma lasciando una profonda ferita. Ed Eva Cantarella esplorerà i rapporti di continuità e discontinuità tra la Grecia e Roma.

Nel giorno di chiusura, il 2 ottobre Andrea Riccardi si concentrerà sul pluralismo religioso. Il fondatore della Comunità di Sant'Egidio ricorderà al pubblico che i cattolici e il Papa sono una realtà importante, ma oggi Roma è di fatto un'enorme città multireligiosa.

Alessandra Tarquini si soffermerà sul valore storico di 'Roma città aperta', capolavoro neorealista di Roberto Rossellini uscito nelle sale nel 1945, a guerra appena finita.

Il percorso delle "maratone della storia" sarà concluso da Luciano Canfora con una narrazione affascinante di tre costruttori di impero diversissimi tra loro: Pompeo, Cesare, Claudio. Tutti gli incontri del Festival - organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, con il patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Cultura - sono introdotti da Marta Bulgherini.

"Si tratta della prima tappa di un progetto più ampio che prenderà forma in un programma più ricco e articolato nel 2023" annuncia l'editore Giuseppe Laterza. (ANSA).