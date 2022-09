Al via "Linus Festival fumetto" ad Ascoli, omaggio a Schulz

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 SET - Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, Ascoli Piceno ospiterà la prima edizione di "Linus - Festival Del Fumetto", ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, nato sulla scia del successo crescente de "La Milanesiana": quattro giorni ricchi di appuntamenti con proiezioni, letture, mostre, concerti, incontri con scuole primarie, medie e superiori sul tema del fumetto e dialoghi con i tanti ospiti attesi. E' un omaggio a Charles M. Schulz, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita, creatore dei mitici Peanuts che hanno ispirato la storica rivista italiana Linus (edita da La nave di Teseo).

"Nella storia del fumetto la rivista Linus riveste un ruolo di assoluta importanza, da ribadire con forza nel centenario della nascita di Charles Schulz e, superati di poco i 70 anni dalla prima striscia dei Peanuts, che cadevano nel 2020, l'anno della pandemia" commenta Elisabetta Sgarbi. Inaugurazione il 29 settembre, giornata in cui spicca alle 21 al cine teatro Piceno la proiezione del film "Diabolik" dei Manetti bros. Venerdì proiezione per i bambini delle scuole primarie dei cartoni animati dei Peanuts (a cura di Rai Ragazzi), una maratona in anteprima con le avventure di Charlie Brown, Snoopy e gli altri personaggi creati da Charles M. Schulz. A seguire proiezione per i ragazzi della scuola media del cartone animato del 2022 "Nel mare ci sono i coccodrilli" di Rosalba Vitellaro tratto dall'omonimo libro di Fabio Geda (Baldini & Castoldi). Racconta la storia di Enaiatollah Akbari, il bambino fuggito dall'Afghanistan e dopo una lunga odissea, arrivato in Italia dove oggi, a 34 anni, vive con la famiglia.

Al Teatro Ventidio Basso alle 21 Simone Cristicchi presenta uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo "Ho disegnato troppo". Il cantautore si immergerà nei suoi brani più famosi, disegnando contemporaneamente dal vivo le sue emozioni. Sabato primo ottobre una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo. Titolo dell'appuntamento è "Magnus. Il mio maestro dei fumetti". In serata al Nuovo Cineteatro Piceno in programma un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi che si preannuncia unico. Domenica 2 alle 18 proiezione di "Paz!", film del 2002 diretto da Renato De Maria e tratto dai fumetti di Andrea Pazienza, uno degli artisti più innovativi nel campo del fumetto, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). In serata chiusura del festival con una grande anteprima assoluta, lo spettacolo totale Extralishow, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un'idea di Elisabetta Sgarbi. Questa anteprima vedrà la partecipazione straordinaria del mattatore Antonio Rezza. (ANSA).