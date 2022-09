Torna Portici di Carta, due chilometri di libreria a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 SET - Due chilometri di libreria lungo i portici del centro e 140 appuntamenti legati al libro: torna sabato 8 e domenica 9 ottobre Portici di Carta, la manifestazione letteraria che trasforma Torino in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo. Il centro di Torino e i suoi eleganti portici accoglieranno lettrici e lettori di ogni età con la presenza di librerie torinesi e editori piemontesi e con la proposta di un programma culturale caratterizzato da incontri, dialoghi, celebrazioni editoriali, passeggiate e degustazioni letterarie, letture, laboratori per bambine e bambini, letture ad alta voce. Arriveranno scrittori e scrittrici da tutta Italia, bibliotecarie, bibliotecari, insegnanti e volontari. Dopo alcuni anni di assenza, a Portici di Carta riapprodano autrici e autori internazionali, come nell'originario spirito della manifestazione, ritornano gli editori ospiti, che per questa quindicesima edizione saranno Edizioni e/o e Camelozampa, e viene riproposta la dedica a personalità emblematiche della narrativa italiana: il ricordo, tra incontri e passeggiate letterarie, andrà a Fruttero & Lucentini, a cinquant'anni dalla pubblicazione de La donna della domenica, a dieci anni dalla morte di Fruttero e a vent'anni dalla scomparsa di Lucentini. Un omaggio anche a Piero Angela.

Novità 2022: la nuova iniziativa Portici a Scuola, gli incontri nelle scuole di Torino - in collaborazione con Piemonte Rete Libri, Camelozampa, Giunti, Editoriale Scienza e Piemme - e le degustazioni letterarie Il giro del mondo in 40 libri per confrontarsi sui temi della multiculturalità. (ANSA).