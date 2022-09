Otto poeti al Forte di Pietole nel segno di Virgilio

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Otto poeti a confronto su Virgilio e il tema della contemporaneità della sua figura. Con un dibattito moderato oggi da Giordano Bruno Guerri a Palazzo dell'Arco di Mantova, prende il via il progetto "Virgilio contemporaneo voce del mondo". Si comincia con un primo gruppo di quattro, dall'italiano Valerio Magrelli al cubano Victor Rodriguez Nunez che vive negli Stati Uniti dove ha una cattedra di letteratura, da Loreto Rafanelli poeta e traduttore al cinese Yang Lian già nominato al Nobel. Quattro voci a dialogo sul loro rapporto con Virgilio, che poi racconteranno al pubblico come gli scritti del grande autore latino hanno influenzato la loro poesia. Un evento, lo scrittore e storico direttore generale di Garda Musei, che annuncia e rilancia, nel segno della poesia, il grande progetto di ristrutturazione del Forte napolenico di Pietole, struttura militare nel comune di Borgo Virgilio, alle porte di Mantova, che porterà ad aprire, come primo step, proprio un Museo dedicato a Virgilio. Finanziata con 3 milioni di risorse regionali alle quali si aggiungono quelle della Fondazione creata per sostenerlo e 500 mila euro del comune di Borgo Virgilio, la casa di Virgilio è ormai vicina all'apertura, come sottolineava a metà agosto anche il sindaco uscente del turismo Massimo Garavaglia .

Costruito nel 1808 dal generale francese Francois Chasseloup Laubat inviato di Napoleone, che lo edificò contemporaneamente a quelli di Belfiore e di San Giorgio in difesa della vicina città di Mantova, il Forte di Pietole, che poi nel 1814 passò agli austriaci e che dal 1983 era rimasto in abbandono, è una immensa struttura di 33 mila metri quadrati, circondata da una grande riserva naturale di 30 ettari proprio vicino a Mantova, costruita sul luogo dove nacque Virgilio. "Con l'amministrazione comunale di Borgo Virgilio e con una fondazione nata appositamente - sottolinea Giordano Bruno Guerri- stiamo lavorando per farla diventare un importante polo culturale dedicato a Virgilio e ad altre attività".

Durante i giorni di permanenza a Mantova, dal 26 al 29 settembre, i poeti verranno accompagnati al Parco Museo Virgilio per conoscere il luogo in cui è nato il poeta Virgilio e saranno video-intervistati sul rapporto tra Virgilio e la contemporaneità. Il materiale sarà poi la base per un'installazione nella futura "Sezione Contemporanea" del museo dedicato a Virgilio, curata da Marco Nereo Rotelli. (ANSA).