Mitologia greca, arriva mini-collana del Battello a Vapore

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Mostri famelici e terribili giganti, potenti divinità e giovani temerari, astute principesse e virtuose ninfe. Le storie di dèi ed eroi dei miti greci e romani saranno protagoniste di una nuova minicollana Battello a Vapore, a cura di Luisa Mattia, Premio Andersen 2008 come miglior scrittrice, dedicata ai ragazzi e alle ragazze per far loro scoprire che la mitologia è tutt'altro che noiosa.

Composta da tre volumi per i piccoli dai 7 ai 9 anni, ma interessante per tutti, comprende i più importanti miti greci raccontati in modo divertente e chiaro. Un mondo popolato da "dèi, mostri, eroi e creature fantastiche che ancora oggi ci insegnano qualcosa su di noi, sulle nostre emozioni e sul mondo in cui viviamo senza mai rischiare di annoiare il pubblico dei più piccini" spiega la nota editoriale. Dal 27 settembre arrivano in libreria, tutti firmati da Luisa Mattia, "70 storie di mitologia da leggere a 7 anni" in cui troviamo l'origine del mondo, la scalata al potere di Zeus, il Minotauro, Prometeo, le dodici fatiche di Eracle. E anche "80 storie di mitologia da leggere a 8 anni" con le avventure dei grandi eroi epici: Achille, Odisseo, Enea, Perseo, Teseo e Giasone e "90 storie di mitologia da leggere a 9 anni".

Scrittrice di racconti e romanzi per ragazzi, tradotti anche all'estero, Luisa Mattia è anche autrice televisiva e sceneggiatrice per la Melevisione e per L'Albero Azzurro e fra l'altro ideatrice di Calzino, un programma Rai Ragazzi. (ANSA).