In Italia per la prima volta i Pipistrelli di Gustav Meyrink

GUSTAV MEYRINK, PIPISTRELLI (Tre Editori, pp. 252, 18 euro). Arrivano per la prima volta in Italia, a 90 anni dalla morte dello scrittore austriaco, i "Pipistrelli" di Gustav Meyrink (1868-1932), antologia di racconti occulti edita da Tre Editori e a cura di Anna Baiocco.

Pubblicati nella loro interezza originale, i misteriosi racconti, tra magia, cabala e alchimia, sono stati concepiti dall'autore del "Golem" per risvegliarci dallo stato di 'sonno' e aiutarci a volare verso un destino trascendente. In questa edizione, introdotta, annotata e arricchita da alcune rare illustrazioni, compaiono oltre ai sette Pipistrelli originali (Meister Leonhard, Il gioco dei grilli, Il dr. Hiob Paupersum, Amadeus Kloneseder, I quattro Fratelli della Luna, Visita al Paese delle Succhiatempo e il Cardinale Napello) anche altre dodici storie, per lo più inedite, le ultime pubblicate in vita da Meyrink. Tra queste anche il racconto La porta sulla Fenice, scritto poco prima di morire: carico di una forte aura di presagio, il testo affronta il tema dell'uscita dal proprio corpo, esperienza vissuta dall'autore, per diffondere un messaggio di trasformazione e immortalità iniziatica utile a combattere la paura della morte fisica. (ANSA).