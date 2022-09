A Firenze finale campionato italiano di poetry slam

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Si svolgeranno a Firenze le finali nazionali dell'ottavo campionato italiano di poetry slam (poesia orale e performativa) della Lega italiana di poetry slam.

L'evento che porterà sul palco 21 artisti provenienti da tutte le regioni italiane, è in programma dal 22 al 24 settembre, nell'ambito di Dólce Stīl Pòp - Festival di Poesia performativa, (21 al 25 settembre a Firenze).

Il Gran Galà del Poetry Slam (il 22 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi) aprirà il festival con una presentazione di tutti i performer che parteciperanno alle finali nazionali di poesia. Gli artisti si sfideranno poi in uno spettacolo di poesia in forma di competizione in cui è coinvolto direttamente il pubblico: dopo ogni performance cinque giurati, estratti casualmente tra il pubblico, esprimeranno un voto da zero a dieci fino a decretare un solo vincitore che conquisterà il titolo di Campione italiano poetry slam 2022. Gareggerà anche un campione Under20, rappresentante la comunità slam dei più giovani. Il festival di poesia performativa Dólce Stīl Pòp propone un programma di eventi dedicato al poetry slam, ma anche spettacoli, mostre, conferenze, concerti e microfoni aperti.

