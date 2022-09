Per il fumetto momento d'oro, festival lo celebra

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Nel centenario della nascita di Charles M.Schulz, creatore dei mitici Peanuts, Ascoli Piceno ospita la prima edizione di Linus - Festival del fumetto.

Quattro giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, dedicati all'evoluzione e agli sviluppi di questo genere letterario attraverso proiezioni, letture, mostre, concerti, dialoghi con gli ospiti e incontri con le scuole. Un progetto ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, sulla scia del crescente successo de La Milanesiana, presentato oggi al Teatro Filodrammatici di Milano.

"Il fumetto italiano sta vivendo un momento d'oro: una recente ricerca dell' associazione italiana degli editori ci dice che ogni 8 libri venduti, uno è un fumetto - ha detto il ministro Dario Franceschini, aprendo in collegamento il lancio del festival - Leggere i fumetti è il primo passo per avvicinarsi alla lettura, in questi anni - ha spiegato Franceschini - il ministero ha lavorato con impegno per cercare di colmare un vuoto del passato, per cui l'arte del fumetto è stata incomprensibilmente considerata un'arte minore mentre non è così. Abbiamo finanziato moltissimi progetti, il festival Linus è uno di questi, perché dagli anni '60 le sue strisce hanno contribuito alla diffusione del fumetto in Italia".

Al creatore dei mitici Peanuts, che hanno ispirato la storica rivista italiana edita da La nave di Teseo, è dedicata la mostra inedita 'Tutti i linus. 100 anni con Charles Schulz', curata da Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo. "L'attenzione crescente per il fumetto - ha detto Elisabetta Sgarbi - non può fare a meno di riferirsi alla sua storia. E nella storia del fumetto la rivista linus ha un ruolo di assoluta importanza. Ho messo la mia Fondazione a disposizione di questo progetto di Festa/Festival di linus che, a partire dal fumetto, si raccordasse con la Letteratura, con il Cinema, con la Musica".

Tra gli appuntamenti in calendario ad Ascoli Piceno, una serata dedicata a Diabolik con ospiti i Manetti bros; Simone Cristicchi con uno spettacolo in anteprima in cui unisce musica e disegno, dal titolo "Ho disegnato troppo"; una lezione esclusiva per gli studenti del Liceo Artistico con il fumettista e leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti Davide Toffolo; un dialogo tra Milo Manara e Sandro Veronesi; Antonio Rezza che racconta "Encefalon", il suo estroso mazzo di Carte da Gioco, e infine l' anteprima assoluta dello spettacolo Extralishow, tra musica, disegno dal vivo e parole, nato da un'idea di Elisabetta Sgarbi e con protagonisti gli Extraliscio. Con loro sul palco l'attore e poeta Leo Mantovani, che narrerà la storia della band punk da balera, Antonio Rezza e Davide Toffolo che durante lo spettacolo canterà e disegnerà dal vivo. (ANSA).