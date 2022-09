Roma Storia Festival - Anteprima, lezioni da Giardina a Barbero

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Si aprirà con Andrea Giardina, Andrea Carandini e Alessandro Barbero il 'Roma Storia Festival − Anteprima', dal 30 settembre al 2 ottobre in Piazza di Pietra a Roma.

Nei tre giorni della manifestazione, dedicata a "il mondo a Roma", saranno proposte nove lezioni di storia gratuite e una maratona di tre ore per ciascuna serata con alcuni dei più autorevoli storici italiani, introdotti da Marta Bulgherini.

L'evento è promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, ideato e progettato dagli Editori Laterza con il patrocinio di Roma Capitale Assessorato alla Cultura. "Per rispondere alla domanda crescente di storia a Roma e nel Paese, ai cicli delle 'Lezioni di Storia' − che da anni riscuotono enorme successo nei teatri più importanti d'Italia − abbiamo deciso di affiancare un Festival che in un unico fine settimana porta alcuni tra i migliori storici italiani in una delle più belle piazze della Capitale. Si tratta della prima tappa di un progetto più ampio che prenderà forma in un programma più ricco e articolato nel 2023" spiega l'editore Giuseppe Laterza.

Andrea Giardina racconterà "quando tutto inizia". L' archeologo Carandini parlerà degli elementi che hanno fatto grande ed eterna l'architettura romana. E Barbero ci porterà a San Pietro nella notte di Natale dell'800, durante l'incoronazione di Carlo Magno. Protagonisti degli altri appuntamenti sono Francesca Cenerini, con una lezione su Cleopatra; Amedeo Feniello che si addentrerà negli aspetti meno noti dell'incursione saracena dell'846 ed Eva Cantarella, che esplorerà i rapporti tra la Grecia e Roma. Nella giornata di chiusura il pluralismo religioso sarà oggetto della lezione di Andrea Riccardi.

Alessandra Tarquini si soffermerà sul valore storico di Roma città aperta. Il percorso sarà concluso da Luciano Canfora con una narrazione su Pompeo, Cesare, Claudio.

"Roma è una città unica, che, nei suoi quasi tre millenni di storia è stata protagonista di alterne vicende di cadute e rinascite, e ogni volta si è riproposta all'attenzione del mondo grazie alla forza di coloro che l'hanno scelta ed eletta a propria dimora" dice il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. (ANSA).