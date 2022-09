Libri, 'Contocorrente. Bella vita e opere di Matteo Renzi'

(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - RITA BONAGA, 'CONTOCORRENTE. BELLA VITA E OPERE DI MATTEO RENZI' (EDIZIONI PENDRAGON, PP.110, EURO 12). La vis polemica della giornalista Rita Bonaga su Matteo Renzi pervade questo pamphlet che si esprime già a partire dal titolo allusivo, che richiama il volume dell'ex presidente del Consiglio uscito lo scorso anno ('Controcorrente', Piemme). "Una spettacolare rappresentazione-verità che diventa un utile e attendibile frammento di storia italiana. L'autrice, come in un cocktail riuscito, ha aggiunto un umore frizzante che motiva il lettore a restare protagonista dello spettacolo": così Furio Colombo commenta in quarta di copertina il libro, che richiama alla mente fatti, circostanze, mosse e comportamenti rivelatori del personaggio Renzi fin dai suoi primi passi nel mondo della politica.

"Un giovane esuberante - spiega l'autrice - attratto dal comando già assaporato ancora in calzoni corti come capo scout, con un'attrazione altrettanto spiccata per i riflettori di quiz, talk show e programmi pomeridiani di successo. Ambizioni realizzate nel giro dei pochi anni che l'hanno visto passare da portaborse di un deputato dell'Ulivo (suo amico e pigmalione, nonché primo rottamato) a premier, il più giovane della storia della Repubblica. Dall'alto in basso dopo la sconfitta al referendum, ma senza mai lasciare la vita politica come invece aveva giurato di fare una volta persa la sfida. Sempre sulla scena a giocare il ruolo di primattore e di Ego della bilancia come leader del suo piccolo partito personale, fino alla convocazione di elezioni anticipate ad alto rischio e agli ultimi sviluppi: via al Terzo Polo con l'ex 'nemico' Carlo Calenda che aveva giurato '18 milioni di volte' con Renzi mai, nessuna alleanza, lasciandosi tutto alle spalle".

Rita Bonaga, bolognese, ha esordito con uno stage in Rai riservato ai vincitori di un concorso della tv pubblica, poi ha lavorato nella redazione di Ntv anche come conduttrice del Tg, quindi una vita professionale all'Ansa (in primis Bologna, ma anche Roma e Venezia), cronista giudiziaria (ha seguito per anni i processi per la strage di Bologna) e politica. Il libro sarà presentato il 19 settembre (ore 19) al Parco della Montagnola di Bologna, per la rassegna 'Frida Books-Libri en plein air', in dialogo con Luca Bottura. (ANSA).