Acqui Storia, resi noti nomi vincitori della 55/a edizione

(ANSA) - ACQUI TERME, 14 SET - Designati dalle giurie dell'Acqui Storia i vincitori della 55/a edizione del Premio, nato nel 1968 per onorare il ricordo della Divisione Acqui e i caduti di Cefalonia nel settembre 1943. Per la sezione storico-scientifica, su 32 volumi presentati, vince Carlo M.

Fiorentino con 'Il garbuglio diplomatico. L'Italia tra Francia e Prussia nella guerra del 1866'; per la storico-divulgativa (69 in concorso) Christopher Harding con 'Giappone. Storie di una nazione alla ricerca di se stessa. Dal 1850 a oggi'. A Mauro Mazza con 'Diario dell'ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro finale' vanno i 6500 euro per il Romanzo Storico (su 61 opere letterarie). Assegnata una menzione a Soylemez Sebahat per 'Lettere dalla cupola blu del cielo'.

Per 'La Storia in Tv' saranno sul palco del Teatro Ariston Marco Mondini, professore associato dell'Università di Padova, collaboratore Rai; e Andrea Romoli, giornalista e inviato del Tg2 in Ucraina, capitano della riserva dell'Esercito italiano, veterano delle missioni in Afghanistan, Iraq, Bosnia, Libano e Kosovo. Doppio anche il Premio speciale alla Carriera: a Brunello Vigezzi, professore all'Università di Milano, tra i fondatori del Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica; ed Emilio Gentile, accademico e studioso, emerito a La Sapienza di Roma. Ancora da annunciare il Testimone del Tempo.

La cerimonia di consegna si terrà il 15 ottobre, condotta da Roberto Giacobbo, volto di 'Freedom. Oltre il confine'. (ANSA).