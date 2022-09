A Paolo Colagrande il Premio Emilio Lussu per la narrativa

(ANSA) - CAGLIARI, 12 SET - Svelati i vincitori del Premio Emilio Lussu 2022, intitolato ad uno dei più grandi intellettuali sardi del '900. Per la Narrativa edita il riconoscimento va allo scrittore piacentino Paolo Colagrande per il romanzo "Salvarsi a vanvera" (Einaudi, 2022), mentre nella sezione Saggistica edita a conquistare il premio più ambito è lo storico Adriano Prosperi con il saggio "Un tempo senza storia" (Einaudi, 2021). La menzione speciale Narrativa giovani va invece a Mauro Tetti per "Nostalgie della terra" (Italo Svevo edizioni 2021).

I tre riconoscimenti sono stati conferiti dalla giuria internazionale presieduta dallo scrittore Guido Conti e compasta dai giornalisti Bruno Quaranta e Manuela Ennas, dalla professoressa Miruna Bulumete dell'Università di Bucarest e dal professor Raniero Speelman dell'Università di Utrecht.

Il primo premio per la Narrativa edita a fumetti è stato assegnato a Marco Galli per l'opera Il nido (Coconino Press 2022), dalla giuria internazionale presieduta dal fumettista spagnolo Ángel De La Calle e composta dal critico del fumetto Mario Greco, dal fumettista Sandro Dessì e dallo sceneggiatore Bepi Vigna.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 1 ottobre a partire dalle 17 a Cagliari, nella Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita, nel corso dell'VIII edizione del Festival Premio Emilio Lussu organizzata dall'associazione culturale l'Alambicco. (ANSA).