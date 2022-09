Festivaletteratura Mantova, successo oltre aspettative

(ANSA) - MANTOVA, 11 SET - Successo oltre le aspettative pet la 26ma edizione del Festivaletteratura che si conclude la sera dell'11 settembre con 56 mila presenze, 42 mila negli eventi a pagamento e 14 mila agli incontri a ingresso libero in cinque giorni. A chiudere il festival con oltre 350 eventi e 370 autori e autrici con il ritorno di grandi scrittori e scrittrici internazionali, l'irlandese Anne Enghart.

"E' andata Oltre le previsioni per mille motivi. È stata una ripartenza e alcuni collaboratori storici sono con noi nella costruzione festival. L'esperienza di questi due anni di pandemia ci ha costretto a essere creativi. Questa edizione del festival ha una quantità di incontri pensati e progettati da noi come il viaggio di 23 ore sulle tracce Pasolini" spiega all'ANSA Marzia Corraini del Comitato Promotore del Festival.

La prossima edizione dal 6 al 10 settembre 2023. (ANSA).