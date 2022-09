Regina: Agnello Hornby, mai vista Inghilterra così depressa

(ANSA) - TRIESTE, 10 SET - "Vedo una lenta morte dei Paesi che non sono nell'Unione europea, e il Regno Unito è un paese che vive un declino incontrovertibile", con un re "che non è molto amato dagli inglesi e una prima ministra che non avrà la forza per portare avanti il Paese: vedo il futuro dell'Inghilterra con paura e perplessità. Vivo da oltre cinquanta anni in Inghilterra e non l'ho mai vista così depressa, sembra che abbia perso la volontà di cambiare, sembra un Paese che vuole morire". Sono i sentimenti della scrittrice Simonetta Agnello Hornby sulle sorti della Gran Bretagna dopo la morte di Elisabetta II.

La scrittrice siciliana, parla di una "incapacità di vergognarsi" per definire la politica gestita da Boris Johnson: "I conservatori stanno crollando perché primi ministri scorretti ce ne sono stati ma come Johnson nessuno. D'altro canto, i laburisti non sanno bene cosa fare e non si accordano con i liberali".

Elisabetta dunque lascia un vuoto incolmabile? "E' sempre stata una donna presa dal dovere in una forma quasi maniacale, ha negletto la sua salute per questo". (ANSA).