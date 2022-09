(ANSA) - ROMA, 08 SET - ANTONIO VALITUTTI, IL MISTERO DELLA ZINGARA (Edisud Salerno, pp.232, 20 euro) Storie e leggende del sud, in un thriller dal ritmo incalzante: è "Il mistero della zingara", esordio nel romanzo di Antonio Valitutti, pubblicato da Edisud Salerno. Al centro della trama un avvocato, originario di una cittadina del Mezzogiorno, discendente da una famiglia illustre, che ritorna nella sua città per risolvere un difficile caso di stupro e omicidio di una giovane donna. Il delitto, che vede coinvolti i suoi amici di un tempo, fa reimmergere di colpo il protagonista nelle memorie del passato: in particolare a tormentare l'avvocato è il ricordo della profezia che una zingara gli fece da ragazzo, e che non è mai riuscito a decifrare.

Valitutti - presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, svolge un'intensa attività di conferenziere su temi legati al diritto e alla giustizia, è autore di numerosi saggi e musicista - compone per il lettore una trama avvincente, nel rispetto dei canoni del giallo, in pagine dense in cui appare evidente anche la sua capacità descrittiva di ambienti, paesaggi e situazioni.

Il libro sarà presentato il 12 settembre a Roma, in via Federico Cesi alle ore 18. (ANSA).