Pnlegge: 600 protagonisti e 300 eventi in 12 città Fvg

(ANSA) - PORDENONE, 06 SET - Sono 596 i protagonisti e oltre 300 gli eventi della 23/a edizione di pordenonelegge, dal 14 al 18 settembre di scena in 29 location di Pordenone e in 12 centri del Friuli Venezia Giulia, con decine di anteprime editoriali.

E' stato reso noto, alla conferenza stampa di presentazione della "Festa del Libro con gli Autori", promossa dalla Fondazione Pordenonelegge, presieduta da Michelangelo Agrusti e curata dal direttore artistico Gian Mario Villalta, da Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Il festival quest'anno si proietta nell'attualità più viva con la spiga di grano sulla sua immagine e punta a ritrovare il legame con le radici democratiche del continente. Per questo riparte dalla città di una indimenticata "primavera" europea, quella di Praga che sarà teatro dell'anteprima di giovedì 8 settembre alle 18.30 nell'Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca, in collaborazione con l'IIC, il Centro Ceco di Milano e Friulovest Banca. "Praga mito, Praga realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura" titola il dialogo fra lo scrittore italiano Emanuele Trevi, autore di Praga 1990, il cammino della speranza e il direttore esecutivo della Biblioteca Václav Havel Michael Žantovskì, già portavoce del presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel.

Nell'anno che scardina gli scenari di pace del continente europeo, pordenonelegge torna così sulle tracce di un'esperienza centrale per i popoli europei, la riconquista della democrazia e dei diritti civili.

Mercoledì 14 settembre, gli eventi inaugurali proseguiranno nel segno di un intreccio fra Praga e Pordenone, con sei grandi voci del nostro tempo: alle 18, il "Dialogo sul presente, sull'orlo dell'Europa", con Radka Denemarková e Silvia Avallone, intervistate di Alessandro Catalano. Alle 21, a Trieste, si prosegue con il dialogo che impegnerà gli scrittori Josef Pánek e Mauro Covacich sul filo rosso "Con il corpo qui, con la mente ovunque", conduce Valentina Gasparet.

Sempre mercoledì alle 21 sulla Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro il dialogo "Alla ricerca di storie vere", con Markéta Pilátová e Matteo Bussola intervistati da Alberto Garlini.

(ANSA).