Mantova, libro e mostra per il dilettante di Kessel

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 06 SET - L'olandese Erik Kessels, tra i più irriverenti protagonisti del mondo dell'arte, della grafica e della comunicazione, suggerisce una strategia innovativa per migliorare le proprie capacità professionali: "Fallo come se non sapessi cosa stai facendo". Una teoria spiegata nel libro 'Il perfetto dilettante', in uscita per Corraini Edizioni che, in occasione del Festivaletteratura di Mantova 2022 diventa anche una mostra fotografica con capolavori di dilettanti assoluti: 'Erik Kessels Complete Amateur. Professione dilettante' che si apre il 9 settembre alle 18.00 alla Galleria Corraini di Mantova dove resterà fino al 14 ottobre. Saranno esposte fotografie in grandi dimensioni tratte dalle più varie e sorprendenti raccolte di Kessels, come "In Almost Every Picture", una serie di libri dove ogni sequenza di fotografie (tutte rigorosamente scattate da amatori) dà vita a una narrazione: la vita di una donna dalla prospettiva del tiro a segno di un luna park, la storia di una coppia di coniugi attraverso le foto ricordo dei loro viaggi intorno al mondo, il racconto della gelosia di una moglie che si accanisce sulle foto dell'ex del marito, le immagini di una donna fotografata in acqua sempre con i vestiti addosso. E foto recuperate in mercatini o soffitte, con un lungo lavoro di ricerca che testimonia anche la passione di Kessels per il collezionismo e la sua capacità di trovare narrazioni straordinarie nate dalle mani di assoluti dilettanti.

"Torna a quando non eri ancora un professionista - scrive Kessels - dimentica completamente tutte le regole e le aspettative che accompagnano il tuo ruolo. I preconcetti sulla creatività professionale limitano la libertà creativa, ti impediscono di provare cose nuove perché le novità sono imprevedibili. Quando togli i paraocchi del professionista, noti cose che prima passavano inosservate. I dilettanti non hanno capacità tecniche e quindi non vedono la soluzione creativa più scontata: sono costretti a sperimentare. Ricorda: quando non sapevi come farlo, non avevi paura di commettere degli errori".

Per Kessels è il modo in cui i dilettanti accolgono l'improvvisazione a rendere il loro lavoro interessante. Per questo dovremmo allenare il muscolo del dilettantismo e sfuggire alla trappola della professionalità. (ANSA).