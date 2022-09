Manuale per Supereroi Green, libro per ragazzi di Mauro Garofalo

(ANSA) - ROMA, 01 SET - MAURO GAROFALO, MANUALE PER SUPEREROI GREEN. TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE PER SALVARE IL MONDO (Battello a Vapore-Piemme, PP 128, EURO 15) Un manifesto che incoraggia i giovani lettori a prendere posizione e diventare ambientalisti attivi. Arriva in libreria il 13 settembre per il Battello a Vapore-Piemme, il 'Manuale per Supereroi green' dello scrittore e giornalista Mauro Garofalo.

Un libro che raccoglie anni e anni di lavoro sul campo ambientalista per creare uno strumento che informi i ragazzi sullo stato della ricerca tecnologica e scientifica a servizio della causa. Il pianeta è in pericolo, ma per fortuna in tanti se ne sono accorti: attivisti, scienziati, persino architetti! Tante persone che stanno dando il proprio contributo per cambiare le cose e per garantire un futuro all'umanità. E questo libro spinge i ragazzi a unirsi con entusiasmo a questi "supereroi green".

Consigliato dai 10 anni in su, in realtà è un libro per tutti, un manifesto chiaro con le bellissime illustrazioni di Alberto Orso. Dentro il manuale, tra l'altro, un glossario, le istruzioni per costruire Quartieri Generali sull'albero, mappe, futuri possibili e reti sotterranee.

Nato a Roma nel 1974, Garofalo collabora con Il Sole 24 Ore, La Stampa e Huffington Post, come giornalista ha lavorato anche per l'Unità e la Rai. Da qualche anno si occupa esclusivamente di tematiche ambientali, girando il mondo e intervistando scienziati e attivisti in prima linea contro l'inquinamento e il riscaldamento globale. Ha scritto romanzi per adulti e giovani adulti tra cui 'Alla fine di ogni cosa' (Frassinelli), 'Ballata per le nostre anime' (Mondadori) e 'The green Monkeys' (Mondadori). (ANSA).