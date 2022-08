Tra Lega e Fvg, esce 'Una storia semplice' di Fedriga

(ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - "Una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia": questo il titolo dell'autobiografia del governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, preordinabile online da oggi e in uscita nelle librerie dal 13 settembre.

"Edita da Piemme - riporta una nota - la pubblicazione alterna ricordi, aneddoti e riflessioni che accompagnano alla scoperta non solo del pubblico amministratore ma dell'uomo, nella sua maturazione da attivista e sognatore a padre di famiglia ed esponente politico di primo piano. Una storia semplice quindi, eppure per nulla banale, che prende per mano il lettore e lo conduce verso un finale ancora tutto da scrivere".

La presentazione, a cura di Paolo Del Debbio, si terrà mercoledì 14 settembre alle 21, nel contesto della XXIII edizione di Pordenonelegge, nello Spazio San Giorgio. (ANSA).