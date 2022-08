'Oltre Dante', maratona di lettura sul palco di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 31 AGO - Dall'1 al 3 settembre torna l'appuntamento con 'Oltre Dante. Tutta la Commedia sul palco di Ravenna', agli Antichi Chiostri Francescani. In uno dei luoghi più suggestivi ed emblematici della città, non lontano dalla tomba di Dante, tre serate non stop, dalle 18 alle 23, dedicate alla lettura integrale della Divina Commedia - una cantica per ogni serata - ad opera di lettori di ogni età e provenienza.

L'iniziativa, alla nona edizione, è a cura del Centro dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e di Dante in rete.

La settimana si concluderà domenica 4 settembre alle 15 nella basilica di San Francesco con la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario nazionale e internazionale 'L'alloro di Dante'. Il concorso, per opere inedite, mai postate sui social e mai premiate in altri concorsi, si articola in due sezioni, a tema Amore, che hanno tratto ispirazione da questa terzina dantesca: "Nel suo profondo vidi che s'interna, // legato con amore in un volume, // ciò che per l'universo si squaderna". Il premio è organizzato da Rinascimento poetico e del Centro dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna. Gli appuntamenti si inseriscono nel calendario delle iniziative dantesche di Ravenna per Dante 2022, a cura del Comune di Ravenna-assessorato alla Cultura. (ANSA).