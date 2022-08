Procida 2022, dall'8 settembre torna MARetica

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Dall'8 all'11 settembre torna - nell'ambito del programma di Procida Capitale Italiana della Cultura - MARetica, la manifestazione che ogni anno porta sull'isola tre giornate di sport e cultura dedicate al mare.

Quest'anno il programma di MARetica si estenderà a quattro giornate e si arricchirà di stimoli poetici, teatrali, musicali.

Alessandro Baricco è per il quinto anno presidente della Giuria che assegna l'omonimo premio, insieme alle scrittrici Daria Bignardi, Valeria Parrella ed Elisabetta Montaldo, allo storico Claudio Fogu e al montatore Giogiò Franchini.

"Ripensare l'uomo a partire dal mare": è con questo intento che nel 2018 grazie alla sinergia tra l'associazione sportiva Canottieri Procida il Premio Mare-Elsa Morante e Alessandro Baricco nasce il festival MARetica che ogni anno, a settembre, riunisce sull'isola sportivi del mare ed intellettuali per celebrare opere e autori che hanno saputo raccontare il mare e le storie umane che lo abitano. Insieme alle gare sportive amatoriali e agonistiche che abbracciano l'ambiente e il patrimonio culturale marino dell'isola di Arturo, l'evento propone un importante momento di riflessione sull'etica e l'ecologia del mare, coniugato al valore dello sport.

MARetica è un progetto culturale dell'omonima associazione che si sviluppa in collaborazione e dialogo costante con importanti istituzioni culturali nazionali come il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), l'Università Orientale di Napoli, l'Istituzione Mu.MA/Galata Museo del Mare di Genova e la Fondazione Paolo Clerici. "Un progetto - spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - perfettamente in linea con il nostro dossier, che intorno alla cultura del mare ha sviluppato performance, spettacoli e riflessioni che hanno animato e animeranno il programma culturale, ponendo l'accento su sostenibilità ed inclusione".

Finalisti di questa edizione del Premio MARetica sono: Nicola Crocetti, per la traduzione in italiano di Odissea di Nikos Kazantzakis, Jovanotti per l'idea dei "Jova Beach Party" e Mediterraneo di Caterina Bonvicini e Valerio Nicolosi (Einaudi).

Il vincitore verrà annunciato sabato 10 settembre nella cornice di Piazzale Guarracino a Terra Murata. Condurranno la serata Alessandro Baricco e Daria Bignardi, con interventi dei giurati (Jovanotti parteciperà con un contributo video), del direttore di Procida 2022 Agostino Riitano, del sindaco di Procida Dino Ambrosino e, naturalmente, dei finalisti e del vincitore. A concludere la serata un concerto tutto d'Oltreoceano della pianista Gloria Campaner e l'Orchestra da Camera Canova con ventisei elementi diretta da Enrico Saverio Pagano, con un ricco programma musicale che andrà da George Gershwin fino a Philip Glass passando per Aaron Copland. (ANSA).