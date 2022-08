Diana 25 anni, due volumi Roddolo con Corriere della sera

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Dopo il grande successo de la REGINA.

Elisabetta, una vita nella Storia l'inchiesta di Corriere della Sera sulla famiglia reale più amata e mediatica del mondo firmata dalla giornalista e scrittrice Enrica Roddolo prosegue con Diana, Venticinque anni dopo: due volumi inediti in edicola gratis con il quotidiano mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre.

Nel primo volume Diana, Venticinque anni dopo - La Principessa dei cuori che ha cambiato i Windsor, in edicola gratis con il quotidiano il 31 agosto, nel giorno che segna i 25 anni dalla scomparsa della Principessa, Enrica Roddolo ripercorre la vita di Diana dall'infanzia in casa Spencer alle nozze da favola del 1981 e fino alle crepe nel matrimonio reale che portarono al divorzio e alla nascita del mito glamour di Lady D.

Nel secondo volume Diana, Venticinque anni dopo - Il coraggio e l'eredità della Principessa della gente, il lettore è invece condotto tra storia e attualità in un viaggio all'origine del mito Diana. Un uragano emotivo che travolse il rigore della casa reale scombussolando le dinamiche politiche e sociali della Cool Britannia di Blair, proiettando Londra al centro del mondo.

Dalla battaglia di Diana contro le mine antiuomo, continuata poi da Harry con Halo Trust, al tabù spezzato nel 1987 abbracciando un malato di AIDS, ai segreti mai raccontati della sua ultima estate, con interviste esclusive al gioielliere Alberto Repossi, all'avvocato e scrittrice Simonetta Agnello Hornby sul processo sul caso Diana, e allo storico britannico più vicino alla famiglia reale Hugo Vickers, per scandagliare come e quanto Diana abbia cambiato la monarchia.

Inviata a Londra per il Corriere della Sera per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, Enrica Roddolo afferma: "E' come se Diana fosse comunque presente. La monarchia britannica di oggi è erede della sua lezione. Carlo con il nipotino Louis sulle ginocchia, persino Elisabetta che ha sorriso delle smorfie del nipote al rumoroso passaggio delle Red Arrows sopra Buckingham Palace durante i festeggiamenti del Giubileo a giugno. La lezione di Diana è lì, davanti a noi. Eredità di una vita troppo breve, finita in una tragedia dolorosa per il mondo intero e, ancor di più, per i figli, rimasti orfani della loro adorabile mummy." Giornalista di Corriere della Sera e scrittrice tra le massime esperte dei Windsor e delle Royal Family europee, Enrica Roddolo inoltre è ora in libreria con le ultime due biografie reali: Elisabetta & i segreti di Buckingham Palace e Filippo and the Queen, editi da Cairo Editore. Per il quotidiano di via Solferino inoltre firma la rubrica On Royalty su corriere.it ed è autrice dei volumi la REGINA. Elisabetta, una vita nella Storia e Diana, Venticinque anni dopo della collana Corriere della Sera Inchieste.

L'iniziativa è sostenuta da una campagna multimediale realizzata da Hi! Comunicazione, pianificata sui mezzi RCS e Cairo Editore, su Internazionale e on air su RTL 102.5, Radio Italia e Radio Popolare. (ANSA).