Libri: si celebra compleanno Pahor con graphic novel

Se fosse vivo, sarebbe stato contento di festeggiare oggi il suo compleanno con una nuova iniziativa editoriale. Perché questo pomeriggio al Kulturni dom "Igo Gruden" di Duino Aurisina (Trieste), verrà presentata la versione "grafic novel" del romanzo autobiografico dell'autore triestino di lingua slovena "Nekropola", considerato il suo capolavoro. Non un giorno qualunque, ma oggi, quando cioè lo scrittore e intellettuale avrebbe compiuto 109 anni. All'evento parteciperà anche la senatrice Tatjana Rojc, della comunità slovena.

Boris Pahor, che è scomparso il 30 maggio scorso, ha raccontato gli orrori della guerra e le atrocità dei lager nazisti come raccontate appunto in Necropoli. Ed e' stato uno dei testimoni più lucidi delle discriminazioni contro la minoranza slovena a Trieste durante il regime fascista.