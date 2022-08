(di Elisabetta Stefanelli) (ANSA) - ROMA, 25 AGO - BALDO MEO, 'PARERI SUL MONDO OSCURO' (puntoacapo, pag. 80, euro 15,00). Giuseppe Pontiggia nella postfazione lo definisce ''oracolare e disarmato, misterioso eppure limpido nelle immagini che lo compongono'', ma la forza trascinante dell'ultimo libro di versi di Baldo Meo è quella di trascinare in un mondo sorprendente in cui ''ci sono schegge che fanno pensare ai poeti sciamani dell'antica grecità presocratica, ma con la mediazione e la complessità di tutta la mistica e la teologia cristiana, che s'inframmezza tra l'arcaico e il contemporaneo come un'erma bifronte di rivelazioni e enigmi''. Di contemporaneo, in 'Paperi sul mondo oscuro' c'è la fragilità della condizione umana (''Noi non conosciamo il nostro scopo/ E stare fermi ad ascoltare l'acqua/ fissare il sole, toccare la terra/ ci è sembrato solo un'irritante ricompensa'').

Una condizione di precarietà che attraverso le varie sezioni del libro prende forma e si mescola arditamente con la linfa della natura che, sembra dire Meo, rivendica il suo carattere ancestrale. ''Alla fine, nell'estate del 2019, ho capito che tutto il materiale accumulato in taccuini, fogli sparsi, file, insieme ad un poemetto pubblicato su rivista, poteva comporsi in un ordine'', scrive l'autore. Ed ha avuto ragione perchè la forza di queste pagine è proprio nella nostro complessa, strutturata, ricca forza evocativa: ''Il dubbio incombente che avrebbe potuto lasciarti/ mentre piangevi disperato appeso alla sua vestaglia/ penetrava ogni giorno nel tuo cervello minore-/ che ne è stato della tua continua voglia di morire?''. Con una fertile capacità di intersecare piani diversi, basso e alto, vita quotidiana e spirito aulico, in una ridefinizione del mondo dove ''gli insaziabili strozzini che sono i sogni'' hanno una loro non indifferente importanza. C'è il mito, con Apollo, l'oracolo, Creta...il mondo animale dalla mosca alla lucertola...i legami affettivi la madre e il padre. E poi ci sono gli angeli che scrivono i nostri peccati e tornano a salvare e condannare un mondo di peccatori, come sospeso su un filo che percorre la via tra la santità e la perdizione, una stessa strada fatta di fango e di luce in cui questi versi si perdono senza farti sentire smarrito. (ANSA).