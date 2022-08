Pnlegge: anteprima festival si svolgerà a Praga

(ANSA) - PORDENONE, 24 AGO - "Pordenonelegge sull'uscio della storia: perché è forte l'urgenza di ritrovare ispirazioni che rinsaldino il legame con le radici democratiche dell'Europa. Per questo ripartiamo da uno dei luoghi più evocativi del continente, Praga: città importante per la cultura europea, avendo il più alto numero di teatri, come amava ripetere l'amico Vaclav Havel». Lo ha reso noto il presidente della Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti, annunciando la gran novità del 2022.

L'anteprima della 23/a edizione si svolgerà infatti a Praga, giovedì 8 settembre, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura a Praga e il Centro Ceco di Milano, in sinergia con Friulovest Banca.

Si intitola: "Praga mito, Praga realtà. Incroci della memoria tra storia e letteratura" e sarà un dialogo che impegnerà lo scrittore italiano Emanuele Trevi, autore di "Praga 1990, il cammino della speranza" e il direttore esecutivo della Biblioteca "Václav Havel", Michael Žantovskì, già portavoce del presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel, autore e drammaturgo.

"Nell'anno che scardina gli scenari di pace del continente europeo - ha concluso Agrusti -, l'annus horribilis 2022, pordenonelegge torna così sulle tracce di un'esperienza centrale per i popoli europei, la riconquista della democrazia e dei diritti civili: nella "Praga magica" scopriremo le suggestioni di una realtà antica e nuova". (ANSA).