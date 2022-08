Lucarelli / Picozzi, Nero come l'anima

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - MASSIMO LUCARELLI/CARLO PICOZZI, NERO COME L'ANIMA. STORIA DELL'OMICIDIO DAL RINASCIMENTO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE. Vol.2 (Solferino, pp.496, 20 euro). I secoli più affascinanti, le storie più romanzesche, i personaggi più enigmatici, tutti rigorosamente in chiave 'noir' per indagare con i metodi di oggi e con nuovi, inediti risvolti delitti che si rivelano appassionanti cold cases: arriva il 13 settembre in libreria con Solferino "Nero come l'anima", secondo volume della serie best seller di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi sulla storia dell'omicidio. Nel libro tante e tutte diverse sono le vicende narrate dai due autori, tra vittime brutalmente uccise e carnefici senza pietà: c'è la storia di Beatrice Cenci, immortalata da Stendhal, o quella dei presunti untori nella peste milanese, resa celebre da Manzoni. Ma ci sono anche i pirati come lo spietato Jean-David Nau, noto come L'Olonese. O ancora tra le pagine si possono incontrare spettri e fantasmi, come quello di Nellie Nailor, uccisa a tredici anni da una datrice di lavoro violenta. Non mancano poi i nomi eccellenti, da Christopher Marlowe a Cesare Borgia, da Benvenuto Cellini a Caravaggio, e anche i delitti al femminile come quello di Mary Blandy, avvelenatrice del proprio padre per amore di un fidanzato dalla dubbia moralità. (ANSA).