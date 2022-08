Libri: luoghi e personaggi, viaggio nella Puglia inedita

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - 'TUTTI PAZZI PER LA PUGLIA' DI ENRICA SIMONETTI (Adda Editore, pp. 230, euro 30,00) Un viaggio inedito attraverso la Puglia seguendo un itinerario diverso, dal fascino incontaminato. A sorpresa si incontra una basilica antichissima in aperta campagna, una villa fatta solo di conchiglie, un faro senza mare, un villaggio di pietre d'artista. Un viaggio in uno spazio dell'anima, non una semplice location turistica oramai sovraffollata, ma un luogo che deve parlare a chi arriva con il linguaggio della sua identità profonda. E' questo il filo conduttore del libro di Enrica Simonetti, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, che ha già scritto Lampi e splendori, Fari d'Italia, Luci sull'Adriatico e Puglia viaggio nel colore.

"C'è una bellezza pugliese che non tutti conoscono e che merita di essere svelata - scrive Simonetti -. Una porta dai cento occhi a Conversano, un sacro Graal ricercato nei fregi della Basilica di San Nicola a Bari, un ulivo avvolto da lana colorata, un giardino dalle mille rose diverse, alberi monumentali, biblioteche sconosciute". Il libro è diviso in tre grandi capitoli "Terra", "Acqua" e "Cielo", ed è corredato dalle fotografie di Nicola Amato e Giorgio Amato.

"Viaggeremo in una 'Crazy Puglia' che è emozionante e saggia, allegra e sorprendente", aggiunge l'autrice. La follia e la creatività si rintracciano anche in personaggi unici e storie inedite. Come quella di un agricoltore, nelle campagne tra Conversano e Putignano, che ha creato una sorta di Italia in miniatura fatta di pietre, con un Colosseo, una Torre di Pisa e un'Arena di Verona grandi come case, tra agrumi e piante. Oppure di uno scultore che a Ruvo crea un Talos gigantesco da un blocco di marmo lavorato all'antica. O di Ezechiele Leandro, l'artista salentino che ha creato un "villaggio" della sua arte e che è stato compreso solo dopo la sua morte. In Puglia, infine, si può dormire in una "bolla" da soli nel silenzio del bosco di Biccari, guardando le stelle. O si può provare l'effetto "magico" della salita-discesa di Martina Franca, dove si può risalire una pendenza "maledetta" con l'auto in folle. (ANSA).