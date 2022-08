Amazon Storyteller, Lazio e Lombardia prime per aspiranti autori

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Lazio e Lombardia sono al primo posto in Italia per numero di aspiranti scrittori. Ma l'interesse per la scrittura accomuna tutto il Bel Paese, dalla Toscana al Sud con siciliani e pugliesi tra i più appassionati autori tra gli abitanti dell'area meridionale dello Stivale.

Questo in base alle candidature ricevute, dal primo maggio ad oggi, per partecipare alla terza edizione del premio letterario 'Amazon Storyteller,' dedicato ad autori autopubblicati che grazie ad Amazon.it consente ad aspiranti scrittori e autori già affermati di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite. E c'è ancora tempo per iscriversi al premio, fino al 31 agosto, inviando la candidatura all'iniziativa e pubblicando i testi nuovi ed esclusivi in modo semplice, rapido e gratuito, in formato cartaceo e digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it).

Tra i generi di tendenza di questa edizione, si trovano studi letterari e racconti di fantascienza e horror, con un tocco fantasy. Tra i preferiti sia dagli autori sia dai lettori gli intramontabili romanzi rosa e thriller.

Fra storie di notti buie, cambiamenti, amori contorti e tradimenti, i libri più apprezzati e recensiti sono "Midnight" della piemontese Deborah Fasola, "Solo chi soffre (Delitti in prima pagina Vol. 6)" della parmigiana Doriana Cantoni e "Cercasi lieto fine" della toscana Liz Mac Tea.

Le recensioni dei clienti di Amazon.it sono uno strumento importantissimo per decretare i finalisti. Sarà poi la giuria, composta da Cristina Stillitano, vincitrice dell'edizione 2021, Marinella Zetti, giornalista indipendente, Laura Rocca, autrice, Luca Bizzarri, attore e Andrea Pasino, responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna, a decretare il vincitore a novembre 2022. Il premio consiste in 10.000 euro e in un Kindle Oasis che riceveranno il vincitore e gli altri 4 finalisti.

Tutti i libri candidati al premio sono disponibili su Kindle Unlimited.

Per maggiori informazioni: hiips://www.amazon.it/premioletterario. (ANSA).