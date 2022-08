'Heat 2', il primo romanzo di Michael Mann

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - MICHAEL MANN E MEG GARDINER, 'HEAT 2' (HARPERCOLLINS, PP 557, EURO 20,00) Il grande regista, produttore e sceneggiatore americano Michael Mann debutta nella narrativa con il romanzo 'Heat 2' , ispirato al suo film di culto 'Heat- La sfida', con Robert De Niro e Al Pacino. Il libro, scritto con Meg Gardiner, autrice di thriller bestseller e vincitrice del Premio Edgar, uscirà in Italia il 27 settembre per HarperCollins nella traduzione di Alfredo Colitto.

Avvincente, emozionante e tragico, 'Heat 2' proietta i personaggi del film in mondi completamente nuovi, dal sancta sanctorum di un cartello della droga in Sudamerica, fino alle organizzazioni criminali transnazionali del Sudest asiatico, coinvolgendo il lettore nelle loro vite mentre affrontano nuovi avversari in circostanze estreme e letali. Il regista di L'ultimo dei Mohicani, Miami Vice e Collateral - che ha ricevuto quattro nomination al Premio Oscar e vinto due Emmy Awards - ci porta a Koreatown dove si nasconde un ferito e febbricitante Chris Shiherlis (Val Kilmer) che sta cercando disperatamente di fuggire da Los Angeles. A dargli la caccia è il detective Vincent Hanna (Al Pacino). Qualche ora prima Hanna ha ucciso il suo complice Neil McCauley (Robert De Niro) in uno scontro a fuoco sulla pista dell'aeroporto, e ora è deciso a eliminare anche lui, ultimo sopravvissuto della banda, prima che si volatilizzi.

Sette anni prima, nel 1988, McCauley, Shiherlis e la loro banda di rapinatori professionisti hanno messo a segno una serie di colpi nella West Coast, al confine con il Messico e poi a Chicago. Audaci e motivati, si sono arricchiti e vivono intensamente. E proprio a Chicago il detective della Omicidi Vincent Hanna - un uomo che non è mai venuto a patti con il proprio passato - sta seguendo la sua vocazione: inseguire criminali armati e pericolosi nei luoghi più oscuri e selvaggi, e dare la caccia a una banda di scassinatori ultraviolenti.

Nel frattempo, le conseguenze delle rapine di McCauley e l'inseguimento di Hanna mettono in moto una serie di eventi inaspettati che si dipanano in una narrazione parallela attraverso gli anni che seguono Heat. (ANSA).