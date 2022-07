Scrigni di storia, gli Archivi si raccontano tra sedi e saperi

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - C'è il racconto di un infinito e stratificato patrimonio di sapere, ma anche di edifici preziosi e unici al mondo, spesso gioielli d'architettura e arte, che quella bellezza custodiscono nel volume "Scrigni di storia - Le sedi monumentali degli Archivi di Stato", presentato questa mattina nel porticato superiore del chiostro del complesso di Sant'Ivo alla Sapienza, sede dell'Archivio di Stato di Roma, alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini. A cura della Direzione Generale Archivi, il volume offre con un linguaggio chiaro una approfondita analisi del "contenuto" e del "contenitore" degli Archivi italiani, con fotografie realizzate direttamente dai direttori degli istituti e testi scritti dai funzionari: un modo per continuare a dimostrare la vitalità di luoghi il cui valore spesso viene dimenticato, presidi di conoscenza nei quali invece ogni attività, proprio grazie alla passione di chi ci lavora, procede in modo ininterrotto (anche in piena pandemia, gli archivi sono riusciti a garantire l'apertura). "Gli archivi sono una ricchezza del Paese: in questi anni mi sono battuto per far avere investimenti al settore e continuerò sempre a impegnarmi per far capire l'importanza di questo grandissimo patrimonio, al di là del ruolo che avrò nella prossima legislatura", ha detto il ministro della cultura Dario Franceschini, sottolineando la capacità del volume di "mostrare in modo intelligente gli archivi per la prima volta da un angolo visuale nuovo". "E' un lavoro corale, fatto in casa, che racconta ben 47 sedi", ha spiegato Anna Maria Buzzi, Direttrice generale Archivi, "gli archivi italiani sono conosciuti per i 1500 km di documentazioni archivistiche che conservano, un patrimonio tra i più grandi al mondo. Ma in pochi sanno che le sedi in cui gli archivi si trovano spesso sono edifici storici, costruiti per altri scopi". (ANSA).