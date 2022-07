Il Po e la siccità ne L'ultima goccia di Francesca Milano

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - FRANCESCA MILANO, L'ULTIMA GOCCIA (podcast Chora Media, dal 26 luglio). Il dramma della siccità che affligge il "grande fiume" d'Italia ormai assetato, ma anche le soluzioni innovative adottate per far fronte all'emergenza: è il racconto proposto da "L'ultima goccia - Viaggio lungo il Po", il nuovo podcast di Chora Media, scritto da Francesca Milano e promosso dal Gruppo Hera. In 4 episodi da 15 minuti, disponibili uno al giorno, a partire dal 26 luglio, sulle principali piattaforme audio (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast), il podcast 'percorre' il Po dalla sorgente alla foce, in un audio-reportage che, oltre a spiegare le cause della siccità, dà voce alle comunità che vivono lungo il fiume e anche agli esperti impegnati a offrire delle soluzioni per contrastare gli effetti del caldo anomalo e della scarsità di precipitazioni. Dalla semina in asciutta dei risicoltori della Lomellina al risparmio idrico "di razza" degli allevatori emiliani grazie alle vacche rosse reggiane, fino all'impianto "smart" di Cesena che utilizza le acque reflue depurate per irrigare e fertilizzare campi di pomodori e peschi: sono diversi gli esempi di buone pratiche e azioni ad hoc messe in campo da comunità locale, istituzioni e aziende per affrontare una situazione ormai critica, che "L'ultima goccia" racconta con il duplice obiettivo di dare al pubblico un quadro esaustivo di ciò che sta accadendo, e far capire come tutelare una risorsa così preziosa come l'acqua. (ANSA).