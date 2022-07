Pronta l'autobiografia di Fedriga, Una storia semplice

(ANSA) - TRIESTE, 25 LUG - "Non vuole essere qualcosa che insegna a qualcuno come si vive o come si fa politica ma un racconto che ripercorre soprattutto gli anni dall'esperienza Covid e poi profili personali". Così il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, si schernisce dopo che, a margine di una conferenza su pordenonelegge, si scopre che alla rassegna ci sarà anche a lui ma in qualità di autore. Il 13 settembre prossimo, infatti, uscirà "Una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia" (Piemme).

Sono 144 pagine di un'autobiografia intima e sincera in cui il Governatore racconta la sua storia familiare, le radici, la passione per la politica, i primi anni di militanza nella lega, le sue ultime sfide, l'assunzione di responsabilità durante il periodo pandemico, il futuro che lo aspetta.

Politico molto amato, Presidente del Fvg dal 2018 è stato l'enfant prodige della Lega, deputato e capogruppo del partito alla Camera, partito al quale si iscrive a soli quindici anni.

La definiscono "autobiografia non convenzionale, inedita e sorprendente, ricca di aneddoti, di vittorie e sonore sconfitte", onesta.

Fedriga è nato Verona il 2 luglio 1980, è Presidente della Regione Fvg dal 3 maggio 2018 e Presidente della Conferenza Regioni e delle Province Autonome dal 9 aprile 2021. È stato deputato alla Camera per tre legislature e capogruppo della Lega dal 2014 al 2018. È sposato con Elena e ha due figli, Giacomo e Giovanni. (ANSA).