Pnlegge: a Balzano premio letterario Friuli Venezia Giulia

(ANSA) - TRIESTE, 25 LUG - Va allo scrittore Marco Balzano la terza edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Fondazione Pordenonelegge: lo ha annunciato oggi a Trieste la giuria, composta dai curatori di pordenonelegge, dall'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli e guidata dal presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga.

«Marco Balzano - ha sottolineato Fedriga - è uno scrittore sensibile al legame tra un luogo e l'anima delle persone, in particolare alla profondità della tradizione che si deposita nelle azioni quotidiane. Il Premio Letterario Friuli Venezia Giulia è stato concepito come riconoscimento annuale capace di promuovere le eccellenze culturali del Friuli Venezia Giulia attraverso l'opera letteraria di autori di riferimento del nostro tempo, quale è appunto Marco Balzano, e di valorizzare la storia e il paesaggio di quest'area così ricca di diversità geografiche e di memorie».

Balzano riceverà il riconoscimento in occasione della 23/a edizione di pordenonelegge, sabato 17 settembre. (ANSA).