Capalbio libri, ad agosto torna festival letterario

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 25 LUG - Loredana Lipperini, Marco Varvello, Luca Di Biase, Giovanni Bocco, Luigi Contu, Fabrizio Roncone, Filippo Ceccarelli, Mimma Gaspari Golino, Monsignor Vincenzo Paglia, Veronica Raimo, Sergio Rizzo, Silvia Sciorilli Borrelli. Sono gli ospiti della XVI edizione di Capalbio libri, il festival suo piacere di leggere, in programma dall'1 al 7 agosto. Tra le novità di quest'annoe la scelta della sede del salotto letterario: l'Anfiteatro del Leccio, da dove è possibile ammirare il borgo di Capalbio e tutta la valle maremmana, fino al mare. Capalbio libri avrà più serate con il consolidato appuntamento doppio, a partire dalle ore 19,30 e accompagneranno gli incontri di Capalbio Talks, gli appuntamenti per i più piccoli, con Capalbio Kids. A condurre sempre Marta Mondello. Parteciperà e chiuderà il festival il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: il 7 agosto alle 21:30 interverrà alla presentazione di Silvia Sciorilli Borrelli, 'L'età del cambiamento. Come ridiventare un paese per giovani' (Solferino), con Mariastella Gelmini e Giorgio La Malfa. Ad aprire il festival l'1 agosto Loredana Lipperini con 'Il senzacoda. Storia di una bambina fifona, mostri impossibili e gatti straordinari' (Salani) e Veronica Raimo con 'Niente di vero' (Einaudi); il 2 agosto sarà la volta di Marco Varvello con 'Londra anni venti' (Bompiani); il 3 appuntamento con Luca De Biase per 'Eppur s'innova. Viaggio alla ricerca del modello italiano' (Luiss University Press); il 4 agosto doppio appuntamento con monsignor Vincenzo Paglia che presenta 'L'età da inventare. La vecchiaia fra memoria ed eternità' (Piemme) e poi Giovanni Bocco con 'Il manoscritto di Italicus' (Rubbettino); il 5 Luigi Contu presenta 'I libri si sentono soli' (La nave di Teseo) seguito poi da Fabrizio Roncone con 'Non farmi male' (Marsilio); doppio appuntamento anche il 6 agosto con Filippo Ceccarelli 'Lì dentro. Gli italiani nei social' (Feltrinelli) e Sergio Rizzo, 'Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia' (Solferino); infine il 7 agosto Mimma Gaspari Golino con 'La musica è cambiata?! Dite la vostra che io ho detto la mia' (Baldini+Castoldi) e poi l'appuntamento con Sciorilli Borrelli. (ANSA).