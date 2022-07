Mittelfest al via con Schwarzschild e i buchi neri

(ANSA) - UDINE, 22 LUG - Sarà la storia di un "grande imprevisto" della scienza, cioè la scoperta inaspettata dei buchi neri a opera dell'astrofisico tedesco Karl Schwarzschild, ad aprire questa sera a Cividale del Friuli (Udine) la 31/a edizione del Mittelfest, il festival di teatro, musica, danza e circo della Mitteleuropa, quest'anno dedicato agli "Imprevisti", il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini.

La storia dello scienziato è raccontata da "La singolarità di Schwarzschild", spettacolo in prima assoluta al festival di Cividale, per la regia dello stesso Pedini, tratto dal libro di Benjamin Labatut "Quando abbiamo smesso di capire il mondo". "La notte del Natale 1915 Albert Einstein - si legge nella sinossi del lavoro teatrale - riceve a casa una lettera: il collega Karl Schwarzschild gli scrive dalle trincee orientali, là dove oggi confinano Ucraina e Bielorussia. Ha risolto parte delle equazioni di relatività generale, ma ha anche intuito qualcosa di terrificante. L'universo ha delle falle, dei buchi, insomma traballa, come il corpo dello stesso Schwarzschild dilaniato dalla Grande Guerra". E qualcosa di molto simile accade in teatro, con l'attrice e acrobata Eva Luna Betelli sospesa in aria, sopra al violoncellista Michele Marco Rossi.

Il festival prosegue a Cividale fino al 31 luglio con 28 progetti artistici provenienti da 15 Paesi, tra cui 20 prime assolute o nazionali e 10 produzioni/coproduzioni. Oggi, col calar della notte, gli "imprevisti" si sposteranno sul greto del fiume Natisone con la prima nazionale di "Vizijos", spettacolo itinerante di Roberto Magro dedicato al poeta Vytautas Mačernis e al compositore Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, artisti lituani, nel quale si incontrano musicisti, attori, danzatori, attori circensi "per un percorso inedito nel mondo". (ANSA).