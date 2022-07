Scarabocchio, appuntamento con Altan, Zagnoli e Scarabottolo

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Una grande e colorata festa per bambini e famiglie: due giorni per disegnare, scarabocchiare, immaginare e giocare insieme. E' la quinta edizione della rassegna dedicata allo scarabocchio, in programma al Cortile del Broletto di Novara dal 16 al 18 settembre. Angoli per disegnare ma anche farsi ritrarre, tavoli da gioco per condividere momenti di divertimento, libri per lasciarsi sorprendere, workshop a ciclo continuo per conoscere antichi mestieri e un gioco dell'oca formato gigante, arricchiscono un ricco programma di laboratori, seminari ed esperienze per bambini e bambine, ma anche per i curiosi di ogni età.

Il tema è la natura, con l'invito a giocare, a divertirsi, scherzare, svagarsi e ad aprirsi al mondo. Tra gli ospiti Francesco Tullio Altan e Michele Serra, che aprono il festival; l'illustratrice di fama internazionale Olimpia Zagnoli; il poeta e critico letterario Valerio Magrelli; l'illustratore, grafico e designer Guido Scarabottolo; la graphic designer e calligrafa Alessandra Barocco; il maestro tipografo Lino Gerosa; la sceneggiatrice Francesca Serafini. E ancora: Giovanna Durì, Alessandro Barbaglia, Andrea Cavallini, Marco Migliavacca.

Ideato da Doppiozero e Fondazione Circolo dei lettori, Scarabocchi è un festival che invita a mettere in pratica le idee: adulti e bambini sono chiamati a misurarsi con colori, matite e pennelli, e con la propria interiorità, per esprimere se stessi, i propri sogni, incanti e desideri. Tutto questo sperimentando lo scarabocchio: segno ingenuo, sincero e talvolta avventato, che si fa spazio sul foglio bianco. (ANSA).