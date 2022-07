Mondadori Retail annuncia 13 nuove aperture

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Tredici nuove aperture entro il 2022. E' l'annuncio di Mondadori Retail, società che gestisce il più esteso network di librerie in Italia. Entro la fine dell'anno, verranno inaugurati "13 nuovi punti vendita, per arrivare a 25 aperture complessive nell'arco di tutto il 2022", precisa l'ad Carmine Peran, sottolineando che si tratterà di "Librerie concepite come luoghi di incontro e di scoperta per le comunità locali e di stimolo per i futuri lettori" con format dedicati "in store e sui canali social, e alla realizzazione di iniziative che coinvolgano il territorio". In particolare nella seconda parte del 2022 verranno inaugurati 3 nuovi Mondadori Bookstore a gestione diretta nel Lazio, in Lombardia e in Umbria. Tre spazi, viene sottolineato, che si aggiungeranno alle due aperture a Genova e a Montenero di Bisaccia (Campobasso), lo scorso aprile e maggio. Le altre 10 nuove librerie saranno parte della rete in franchising e apriranno in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Sicilia e Marche. Anche qui un'apertura che segue quella di altri 10 punti vendita affiliati avvenuta nella prima parte del 2022. Nuove aperture in arrivo ma anche restyling e nuovi spazi per i negozi a gestione diretta: a Padova per esemio il Mondadori Bookstore aprirà le porte nella nuova sede di piazza Garibaldi mentre a Vimercate il punto vendita all'interno del centro commerciale Torri Bianche verrà ristrutturato. In inverno a Milano aprirà un nuovo flagship Mondadori all'angolo tra piazza Duomo e via Mazzini. E non solo: si rafforza l'offerta per bambini e ragazzi con il nuovo reparto "We are junior". Un'area ideata per accogliere anche i più piccoli, con libri e giochi didattici per stimolare la fantasia, rivolti alla fascia d'età 0-13 anni. E arriva anche il format "Just Comics", dedicato al mondo dei fumetti e dei volumi illustrati, dai manga alla graphic novel, dai supereroi ai grandi autori italiani, con un progetto concepito come una fumetteria nella libreria. Si arricchisce anche il programma degli eventi, dagli incontri con autori e personaggi dell'intrattenimento alle iniziative con scuole e biblioteche. E arriva lo sbarco su TikTok, social che si aggiunge a Instagram e Facebook con un racconto che parla di libri, territorio e incontri. (ANSA).