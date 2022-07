Il Sentiero Invisibile Festival, ospiti Gramellini e Severgnini

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - I giornalisti e scrittori Massimo Gramellini e Beppe Severgnini e lo psichiatra Paolo Crepet sono alcuni degli ospiti del festival culturale 'Il sentiero invisibile', la cui prima edizione si terrà a Ponte di Legno (Brescia) dal 18 al 21 agosto. Sono quattro gli incontri in calendario che si terranno in altrettante serate nello spazio del Palazzetto dello sport della località montana, a cui si affiancheranno due aperitivi con le autrici della mini rassegna 'Percorrendo il sentiero', Virtus Zallot e Nadia Busato.

Ad aprire il festival sarà il 18 agosto Paolo Crepet con una riflessione che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro. Sabato 20 agosto protagonista della serata sarà Massimo Gramellini con un incontro moderato da Stefano Malosso che avrà al centro il romanzo 'Fai bei sogni. Dieci anni dopo'.

Infine, a chiudere la rassegna domenica 21 agosto sarà Beppe Severgnini, scrittore e giornalista, con l'incontro dal titolo 'Come organizzare un viaggio disastroso e poi pentirsene a lungo', un racconto ironico e allo stesso tempo coltissimo sul senso del viaggiare, sulla necessità del movimento, della scoperta, dello sguardo sul mondo.

'Il Sentiero Invisibile Festival' è nato dalla collaborazione tra l'associazione culturale OltreConfine con la Proloco, la Biblioteca Civica e l'amministrazione comunale di Ponte di Legno, accanto alla cooperativa Il Leggio, il Consorzio Pontedilegno-Tonale e Valle Camonica La Valle dei Segni e si avvale della direzione artistica di Stefano Malosso, collaboratore editoriale e giornalista. (ANSA).