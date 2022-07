Al festival di Camogli torna Mondo Podcast

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Per il terzo anno consecutivo, dal 9 all'11 settembre 2022, nel borgo marinaro di Camogli torna l'appuntamento con Mondo Podcast, l'evento interamente dedicato al mondo del podcasting ideato da Audible e Frame-Festival della Comunicazione.

La rassegna si inserisce all'interno del Festival della Comunicazione con un ricco palinsesto di appuntamenti e talk, in presenza e in live streaming su www.festivalcomunicazione.it, con autorevoli protagonisti del mondo del podcasting in Italia.

Anche quest'anno, saranno numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco della centralissima Terrazza Miramare, dando voce al dibattito sul fenomeno in crescita esponenziale del consumo di podcast nel nostro Paese ed esplorando le ragioni alla base del successo di questo strumento di comunicazione che informa e intrattiene un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Mondo Podcast parte nel pomeriggio di venerdì 9 settembre con la presentazione della ricerca condotta da NielsenIQ per Audible sui dati relativi al consumo di podcast in Italia nel 2022. A illustrare e commentare tutti i trend di ascolto ci saranno Giorgio Pedrazzini di NielsenIQ, Juan Baixeras, Country Manager IT&ES Audible, Andrea Montanari, Direttore di Rai RadioTRE e Veronica Scazzosi, Project Manager di Frame-Festival della Comunicazione.

La mattina di sabato 10 settembre comincia nel segno dello stand-up comedian Saverio Raimondo che parlerà del suo podcast Audible Original "Da uno bravo" nel quale accompagna gli ascoltatori in un viaggio nel corpo umano e nel benessere psicofisico attraverso visite specialistiche condite da una buona dose di humor nero. Il pomeriggio si tinge di nero perché sarà la volta di Massimo Picozzi che nel podcast "Nero come l'anima", scritto in coppia con Carlo Lucarelli, ripercorre una vera e propria storia dell'omicidio dell'età moderna, dall'epoca della scoperta dell'America fino alla rivoluzione industriale.

Chiude la giornata Arturo Brachetti che porterà il pubblico in un'epoca leggendaria e di grandi trasformazioni come la Parigi della Belle Époque, al centro del suo ultimo podcast "Et voilà", prodotto da Storielibere.fm per Audible, per raccontare come quegli anni abbiano contribuito in maniera decisiva a delineare il mondo in cui viviamo oggi.

La domenica di Mondo Podcast riserva una sveglia molto particolare, con una speciale meditazione in spiaggia di prima mattina guidata da Daniel Lumera ed Emiliano Toso. Il duo della fortunata serie Benessere H24 presenterà poi l'ultimo podcast realizzato per Audible "Autoguarigione: benessere per adulti, bambini e famiglie". Sarà poi la volta di Miguel Gotor che, in dialogo con Ferruccio De Bortoli, presenterà in anteprima il podcast "Cadaveri eccellenti", prodotto da Frame-Festival della Comunicazione per Audible, nel quale indaga a fondo nella storia degli anni di piombo. Chiudono il programma della 3-giorni di eventi Giulia Cuter e Giulia Perona che parleranno di parità di genere, diritti delle donne, inclusione, femminismo e rappresentazione femminile, temi di vitale importanza al centro del loro podcast Audible Original "Non è senza rossetto".

