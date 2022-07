Torna Lucca Comics con Lady Oscar, One Piece e Spider-Man

(ANSA) - FIRENZE, 19 LUG - Il raduno nazionale di Lady Oscar; il più grande evento di One Piece mai visto in Italia, l'anteprima mondiale dei primi cinque episodi della serie animata Dragonero, e i festeggiamenti per 60mo anniversario dalla nascita di Spider-Man: sono alcuni degli eventi in programma per la prossima edizione di Lucca Comics & Games che torna dal 28 ottobre all'1 novembre per tutti gli appassionati di fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d'animazione, serie tv, cosplay.

'Hope', speranza, è il tema dell'edizione 2022 il cui poster è stato disegnato da un maestro dell'imaginative realism, Ted Nasmith. Tra le mostre in programma, si spiega in una nota, 'PopSalani, 160 anni di libri, cultura e fantasia' per ripercorrere la storia della casa editrice fondata da Adriano Salani nel 1862, attraverso i disegni originali realizzati per i volumi della casa editrice dai più importanti illustratori italiani e internazionali; ma anche la rassegna dedicata al percorso artistico di Mirka Andolfo e quella sulla carriera di Chris Riddell che sarà ospite a Lucca Comics & Games 2022. A 100 anni dalla nascita (1922-2022) il festival di Lucca celebrerà anche uno dei più grandi creativi del ventesimo secolo, Alex Randolph con una grande mostra allestita nelle sale di Palazzo Ducale, che vedranno per la prima volta in assoluto un'esposizione dedicato ad un autore di giochi. Tra gli ospiti internazionali attesi a Lucca ci sono John Blanche, maestro indiscusso del fantasy distopico e Chris Ware che pubblicherà per l'occasione Building Stories, una pietra miliare della narrazione a fumetti. Dal 21 luglio al 4 agosto saranno in vendita i primi biglietti 'early birds' di Lucca Comics & Games 2022. Lucca Comics & Games, si spiega infine, ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell'emissione dei biglietti fissando un tetto massimo a 55mila per la singola giornata.

