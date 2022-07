Valeria Montebello racconta Il sesso degli altri

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo, eppure ormai anche il sesso, sempre meno spontaneo e sempre più virtuale, ci mette in difficoltà. Lo spiega con una buona dose di ironia la giornalista Valeria Montebello nel suo "Il sesso degli altri", podcast che ha scritto insieme a Stefano Bises, prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Chora Media, in esclusiva per Spotify a partire dal 15 luglio. In 6 puntate, la serie propone al pubblico un viaggio nel mondo del sesso in un'epoca come quella attuale in cui spesso le relazioni intime sembrano avvitarsi su se stesse, rese più complicate da diversi fattori 'esterni' quali il porno on demand, le app di dating e il sexting. "La fruibilità estrema del sesso oggi in realtà è qualcosa che blocca e crea problemi: nessuno vuole più sudare, tutti preferiscono la comodità dello stare online, perché nella vita vera invece si deve rischiare. Il virtuale è un rifugio grazie al quale avere un piacere momentaneo", spiega all'ANSA Montebello, "racconto una storia impossibile, quella di una ragazza che studia il suo potenziale partner come se fosse una cavia. Ogni puntata è la tappa di una storia d'amore virtuale che poi via via si concretizza". "Il sesso degli altri" racconta della trentenne Valeria, che dopo aver scritto un articolo sul sesso inizia a ricevere sui social messaggi da sconosciuti, che le chiedono consigli e pareri. Ossessionata dal sesso degli altri - come lo fanno, perché, dove - dopo aver conosciuto Luca su una app, non riesce a vivere serenamente questo rapporto nascente: anche se il ragazzo le piace, lei lo vede come un insetto da studiare al microscopio. "L'idea l'ho avuta perché è esattamente quello che è accaduto a me: dopo un articolo su Instagram in cui parlavo di dick pic sono stata sommersa da domande e contatti", racconta l'autrice, "ho scoperto un mondo in cui al di là del genere e delle preferenze sessuali le paure e le insicurezze sono le stesse per tutti e sono tante". (ANSA).