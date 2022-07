Premio Viareggio, Claudio Damiani vince nella sezione poesia

(ANSA) - FIRENZE, 15 LUG - La giuria del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci giunto alla 93/a edizione, presidente Paolo Mieli, ha assegnato il Premio per la Poesia a Claudio Damiani con la sua raccolta 'Prima di nascere' (ed. Fazi). Il premio gli verrà consegnato nel corso della serata finale domenica 31 luglio 2022 in piazza Maria Luisa a Viareggio.

Inoltre a Silvia Bre con 'Le campane' (ed. Einaudi) e a Carlo Carabba con 'La prima parte' (ed. Marsilio) va il riconoscimento 'Giuria-Viareggio'. Nei prossimi giorni verrà annunciato il vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci per la Saggistica. La giuria poi tornerà a riunirsi in occasione della serata finale proclamando Il vincitore per la sezione Narrativa. (ANSA).