A novembre verranno ripubblicate lettere di Proust

(ANSA) - PARIGI, 15 LUG - L'editore francese Plon ripubblicherà a novembre la monumentale corrispondenza di Marcel Proust per la prima volta dopo venti anni, lanciando per l'occasione un'edizione di lusso. Il cofanetto in cinque volumi uscirà il 3 novembre, con l'approssimarsi del centenario dellla morte del grande autore francese autore di 'Alla Ricerca del Tempo Perduto', tra i massimi scrittori di tutti i tempi . La tiratura è di 2.000 esemplari, con postfazione del biografo di Proust, Jean-Yves Tadié. (ANSA).