'La filosofia di De Andrè', viaggio nella musica che fa pensare

SIMONE ZACCHINI, "LA FILOSOFIA DI DE ANDRÈ" (IL MELANGOLO, PP 150, EURO 12).

In una canzone di pochi minuti o in un album si può trovare la filosofia in grado di parlare alle nostre vite. Parte da questa consapevolezza Simone Zacchini, filosofo, musicologo e musicista, nel suo ripercorrere l'intera opera musicale e poetica di Fabrizio De André nel saggio 'La Filosofia di De André, che arriva in libreria il 15 luglio per Il Melangolo.

Ascoltare canzoni come 'La guerra di Piero' o 'Il testamento di Tito' significa, per Zacchini, trovarsi dentro un vortice di pensiero che toglie il fiato e fa vacillare pericolosamente le nostre certezze e le nostre verità. La sua non è una musica semplicemente da "canticchiare", è una musica che fa pensare, che dà forma a sguardi inediti sul mondo, ci porta a nuove forme di esistenza, nuovi paesaggi emotivi, nuove relazioni con gli altri.

Attraverso un'accurata analisi dei testi delle canzoni, delle interviste e della biografia di De André, Zacchini, che insegna all'Università di Siena, ricostruisce un percorso artistico e di pensiero che, toccando i temi della vita e della morte, dell'amore e dell'alterità, del potere e della religione, arriva ai confini della nostra cultura "per prenderne - dice l'autore del saggio - coraggiosamente congedo, tracciando un nuovo ritorno al mito, un nuovo universo di senso, una riscrittura completa di significati ancestrali come quelli del femminile e del maschile".

Tra i libri di Zacchini, che si occupa di filosofia contemporanea ed in particolare del rapporto tra musica e filosofia, 'Al di là della musica. Friedrich Nietzsche nelle sue composizioni musicali' (Milano 2000), 'Stravinsky. Caos, nulla disincanto' (Padova 2001). Per il Melangolo ha curato , nel 2021, Friedrich Nietzsche, Dalla mia vita.