Treviso Giallo, torna il festival e apre con De Cataldo

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Torna il Festival 'Treviso Giallo' e apre con Giancarlo De Cataldo ospiti Lucio Luca, Valerio Varesi e Marika Piva. La quarta edizione, dal 9 all'11 settembre a Treviso, al Museo di Santa Caterina, dedica un omaggio speciale a Pier Paolo Pasolini, nell'anno del centenario della nascita, organizzato in collaborazione con il Cinema Edera, che vedrà la presentazione del libro 'Pier Paolo Pasolini 1922-2022. Un mistero italiano' (All Aroun) della giornalista Lucia Visca e la proiezione del film "Pasolini" diretto da Abel Ferrara.

Tra i protagonisti del festival - di cui sono responsabili organizzativi Pierluigi Granata e Lisa Marra - Guido Sgardoli, Riccardo De Palo, Jacopo De Michelis, Paolo Di Stefano, Fabrizio Roncone e François Morlupi, Alessandro Manera, Michael Robert Michon, Marco Franzoso, Marika Piva, Dominique Manotti, Valerio Calzolaio, Lucia Visca, Paolo Roversi, Fulvio Luna Romero, Rita Cascella, Patrizia Rinaldi, Veronica Pivetti, Chicca Maralfa, Ludovico Del Vecchio e Giuseppe Festa.

A presiedere il Comitato scientifico il professor Elvio Guagnini, Emerito dell'Università di Trieste.

Invariata la formula con tavole rotonde su temi come lo spionaggio, i crimini economici e ambientali, le mafie, i misteri d'Italia, le devianze, presentazioni di singole novità editoriali, proiezioni cinematografiche, spettacoli e letture, cacce al tesoro letterarie e laboratori per bambini. Dedicato alla letteratura come impegno civile l'evento di sabato 10 settembre con la presentazione/spettacolo del libro 'Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo' (Zolfo Editore) del giornalista Lucio Luca.

Confermata la sezione 'Giallo Kids' dedicata ai bambini per avvicinarli alla letteratura con letture e laboratori, grazie anche alla collaborazione inaugurata con la Brat, Biblioteca dei Ragazzi di Treviso e la Fondazione Oderzo Cultura di Oderzo (Tv) che ha "l'obiettivo di divenire un punto di riferimento per la letteratura per bambini e ragazzi".

Anche l'edizione 2022 estende il programma anche alle province di Treviso, Venezia e Padova, coinvolgendo le librerie del territorio e le Fondazioni culturali.

"Grazie all'impegno del Comitato Scientifico, non solo Treviso Giallo è diventato un punto di riferimento in ambito letterario, ma è riuscito anche ad ampliare gli orizzonti fino a diventare un'opportunità per riunire in un unico contesto magistrati, avvocati, criminologi, psicologi, scrittori, giornalisti d'inchiesta e accademici da tutta Italia" ha sottolineato alla presentazione l'assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. "Il festival rappresenta un'occasione di riflessione e confronto culturale stimolante, grazie anche a significativi incontri che valorizzano la letteratura come impegno civile. Nello stesso tempo, richiama a Treviso un pubblico sempre nuovo" ha sottolineato Lisa Marra. (ANSA).