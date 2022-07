The source, scrivere sull'acqua immaginando futuro apocalittico

(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 13 LUG - AA.VV., THE SOURCE- SCRIVERE SULL'ACQUA (De Agostini, pp.256,14.90 Euro). Un'Europa desertificata dal surriscaldamento in cui moltitudini di persone si trasformano in migranti climatici in rotta verso nord. Un anziano sopravvissuto all'Armageddon climatico che si avventura con la sua barca in cerca di cibo e trova la compagnia di una cagnolina con cui condividere il proprio destino. E ancora, un futuro apocalittico con l'umanità costretta a vivere dentro delle altissime torri e in cui ciascuno non deve mai oltrepassare il piano cui è stato destinato. Sono alcuni degli scenari catastrofici di un mondo distrutto dall'emergenza climatica e assetato dalla siccità che animano le pagine inquiete di "The Source - Scrivere sull'acqua", antologia di racconti edita da De Agostini. Con la prefazione di Paolo Zardi, il libro è frutto dell'iniziativa promossa da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha lanciato la sfida agli scrittori italiani di misurarsi con il macro-genere della climate fiction, e raccoglie 12 racconti di 9 autori e 3 autrici (il concorso, partito a settembre 2021, ha visto la partecipazione di 134 contributi letterari). Immaginando un futuro infausto, con gli esseri umani alla deriva e incapaci di rimediare ai propri errori, i racconti ambiscono a far comprendere, usando le suggestioni della letteratura fantascientifica, quanto i danni prodotti dall'uomo sul nostro Pianeta non siano solo un problema ambientale ma anche economico, sociale e culturale. The Source è infatti un progetto di sensibilizzazione sui temi ambientali che ha preso spunto dal podcast omonimo, rilasciato la scorsa estate e ancora disponibile gratuitamente su tutte le più importanti piattaforme, e che racconta proprio gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici in un'Italia che per 15 anni ha ignorato gli allarmi degli scienziati, ritrovandosi all'improvviso vittima della prima crisi idrica della storia.

Questi i nomi degli autori e i titoli dei 12 racconti che compongono la raccolta: Enrico Beccastrini con Il vecchio Lenin, Luigi Calisi con Le rabdomanti, Apolae con Sabbia sui pollini, Assunta Decorato con Abbiamo occhi per la fine del mondo, Luca Fasolato con H2S, Emanuele Finardi con La coppia peggiore, Chiara Forlani con Il bambino, l'albero e il monte, Mario Izzi con Dea, Maria Cristina Murolo con L'ultimo respiro del cedro, Nicola Vincenzo Pagan con Torri di fumo, Alessio Salvati con Diario di un cli-mig, Stefano Tevini con Il libro dei morti. "Le storie che emergono da questo viaggio nel tempo parlano del nostro presente in modo inequivocabile: dipingono l'angoscia che lo attanaglia, la cecità ostinata e folle con la quale l'umanità procede verso il baratro, e le piccole speranze di rinascita", scrive nella prefazione Paolo Zardi. (ANSA).