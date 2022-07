Fumetti: incontro con Altan al 'Coconino Fest' di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 12 LUG - Altan, uno dei grandi maestri del fumetto italiano, sarà a Ravenna venerdì 15 luglio alle 17 per visitare la mostra 'Nella contea di Coconino' e incontrare il pubblico. L'appuntamento è a Palazzo Rasponi dalle Teste, dove è in corso l'esposizione promossa dalla casa editrice Coconino Press-Fandango in compartecipazione con l'assessorato alla Cultura del Comune: oltre alle tavole originali di 'Ada nella jungla' dello stesso Altan, sono in mostra fino al 31 luglio opere di altri autori di fumetti di primo piano come il ravennate Davide Reviati, Mara Cerri e Chiara Lagani (con l'adattamento a fumetti de 'L'amica geniale' di Elena Ferrante), Vincenzo Filosa, Otto Gabos e Zuzu. In visione anche una serie di cortometraggi realizzati da Mara Cerri e Magda Guidi.

Nell'ambito della mostra, Altan espone una selezione di tavole da 'Ada nella jungla', rocambolesco romanzo d'avventura a fumetti apparso in origine nel 1978 a puntate su storiche riviste come Linus e Alter e recentemente riproposto in una nuova edizione da Coconino Press. 'Coconino Fest' è il nuovo festival nato a Ravenna che celebra la 'nona arte' del fumetto, mettendolo in relazione con altri linguaggi e forme espressive come la musica, il romanzo, il cinema e il teatro e rivolgendosi a tutte le generazioni, con particolare attenzione per le più giovani. (ANSA).