'Letterature' apre con Cercas, O'Hagan, Pagano e Desiati

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - S'inaugura il 12 luglio con una serata di star, 'Letterature', il Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della Capitale nell'ambito dell'Estate Romana 2022, che torna in presenza.

Sarà lo scrittore spagnolo pluripremiato Javier Cercas con l'inedito 'Il tempo delle donne' ad aprire gli appuntamenti allo Stadio Palatino, all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, in una location che consente di ospitare fino a 1000 persone, gratuitamente e senza obbligo di prenotazione.

Ospiti della prima serata: il tre volte finalista al Booker Prize Andrew O'Hagan con 'La musica del tempo', la vincitrice del Premio per l'Unione europea per la letteratura Emmanuelle Pagano 'Il volantino' e Mario Desiati, vincitore del Premio Strega 2022, con 'Hiatus'.

La performance artistica sarà affidata a Michela Lucenti/balletto civile con 'Fratelli', liberamente ispirato alle "Fantasie" di Henry Purcell, e alla musica live di Raffaele Rebaudengo (gnu quartett).

Cinque le serate: il 12, 14, 18, 19 e 21 luglio, della ventunesima edizione del Festival, dedicato al 'Tempo nostro', con letture di inediti e performance artistiche, in un dialogo tra le diverse arti espressive. Ogni serata avrà un filo conduttore: si parte con 'Relazioni' (12 luglio) cui seguiranno 'Identità', 'Futuro', 'Confini', 'Tempo'.

'Tempo nostro' vuol essere "uno sguardo al presente con occhi nuovi, è il desiderio di proiettarci verso il futuro con un cambio di prospettiva" e, nell'anno del centenario della morte di Marcel Proust, "vuole essere anche un omaggio all'autore e invito a riappropriarci di ciò che abbiamo perduto" spiegano gli organizzatori.

Ventuno i protagonisti tra cui Dacia Maraini, Colson Whitehead, Rivka Galchen, Katie Kitamura, Alessandro Piperno, Khadija Abdalla Bajaber, Patricia Engel, Petros Markaris, David Leavitt, Guadalupe Nettel, Arturo Perez-Reverte, Valeria Parrella, Nicolas Dauple', Debora Levy, Mircea Čartărescu, Ben Pastor e Antonio Scurati.

Il programma è a cura di Simona Cives, responsabile della Casa delle Letterature delle Biblioteche di Roma, con il contributo di un comitato scientifico composto da Paolo Di Paolo, Melania Mazzucco, Davide Orecchio, Igiaba Scego e Nadia Terranova. La regia e il coordinamento artistico sono di Fabrizio Arcuri.

Il programma completo di Letterature, a cura dell'Istituzione Biblioteche di Roma, promossa dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, organizzata da Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con Parco Archeologico del Colosseo e Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e con il patrocinio dell'Associazione Italiana Editori, e dell'Associazione degli Editori Indipendenti, è sul sito www.culture.roma.it/festivaldelleletterature e sui social della manifestazione. Le serate avranno inizio alle 21.00, con accesso allo Stadio Palatino alle 20.30. (ANSA).