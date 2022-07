Antonella Viola, vaccinazione a over 60 da subito

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Già da un paio di mesi, "abbiamo visto che questa variante del covid era molto trasmissibile, ci aspettavamo un aumento dei contagi. Quello che non ci aspettavamo è che non ci fosse una pronta reazione da parte della sanità che avrebbe dovuto spingere tutti gli over 60 a vaccinarsi, autorizzandola". Lo dice all'ANSA l'immunologa Antonella Viola, che ha ricevuto alla 21/a edizione de Il libro possibile Festival (sostenuto da Pirelli) a Polignano a Mare (Bari) il premio Valore Donna BCC San Marzano per il suo libro 'Il sesso è (quasi) tutto' (Feltrinelli).

"Andavano anche convinti i medici di base a utilizzare molto di più gli antivirali che se somministrati nei primi cinque giorni riducono dell'80% il rischio di malattia severa - aggiunge- Tutto questo non è stato fatto, abbiamo di nuovo mostrato un'alta impreparazione a un'emergenza che era fortemente prevedibile". La vaccinazione over 60 "dovrebbe partire subito, sono molto contenta che Ema abbia spinto i Paesi ad andare in questa direzione. perché le persone in quella fascia d'età sono quelle che rischiano di più". L'immunologa tarantina, professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Padova e direttrice scientifica dell'Istituto di ricerca pediatrica (Irp-Città della Speranza) è felice del riconoscimento ricevuto "perché è dedicato alle donne e perché viene dalla mia terra, la Puglia per un libro a cui tengo moltissimo - spiega -. Il sesso è (quasi) tutto è anche sulla medicina di genere, che è importantissima per curare tutti al meglio, e andare verso quella medicina personalizzata verso cui tutti aspiriamo". Anche per questo "la sentenza della Corte Suprema sull'aborto è molto preoccupante, è agghiacciante - sottolinea -. Vietare l'aborto non significa far sì che non accada più ma spingere le donne a rivolgersi a strutture non autorizzate, quindi ad abortire in maniera non sicura, mettendone a rischio la salute. Ricordiamoci che se questa sentenza se applicata in modo completo impedisce anche l'aborto a una ragazzina che sia stata violentata da un gruppo o dal padre. E' terrificante". (ANSA).